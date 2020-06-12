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Швед обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри – він не хоче в Карпати та цікавить європейські клуби

14:07 57 Читать на русском
Швед обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри – він не хоче в Карпати та цікавить європейські клуби
Мар'ян Швед / ФК Селтік

Вінгер шотландського Селтіка Мар'ян Швед не має наміру повертатися до чемпіонату України.

Молодий українець планує пробитися до основи "кельтів" у новому сезоні, стверджує Sport.ua.

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Щоправда, в цій ситуації не все залежить від Шведа. Якщо тренерський штаб Селтіка з Нілом Ленноном на чолі вирішить, що 22-річний вінгер не потрібен "зелено-білій" команді, то він готовий змінити клубну прописку. Інтерес до Шведа проявляють німецькі та бельгійські клуби, але наразі лише поверхнево. Варіант із можливим поверненням до Карпат український нападник поки не розглядатиме.

Нагадаємо, що сезон 2019/20 став невдалим для Мар'яна Шведа. В активі українця лише 3 матчі за Селтік в усіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч.

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Теги
Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Селтік Селтік Шотландія
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