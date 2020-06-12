Швед выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры – он не хочет в Карпаты и интересует европейские клубы

Вингер шотландского Селтика Марьян Швед не намерен возвращаться в чемпионат Украины.

Молодой украинец планирует пробиться в основу "кельтов" в новом сезоне, утверждает Sport.ua.

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Правда, в этой ситуации не все зависит от Шведа. Если тренерский штаб Селтика с Нилом Ленноном во главе решит, что 22-летний вингер не нужен "зелено-белой" команде, то он готов сменить клубную прописку. Интерес к Шведу проявляют немецкие и бельгийские клубы, но пока лишь поверхностно. Вариант с возможным возвращением в Карпаты украинский нападающий пока не будет рассматривать.

Напомним, что сезон 2019/20 стал неудачным для Марьяна Шведа. В активе украинца только 3 матча за Селтик во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч.

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