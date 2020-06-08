Швед може повернутися в Карпати – на гравця Селтіка претендує ще один клуб УПЛ

Вінгер збірної України Мар'ян Швед має можливість тимчасово покинути шотландський Селтік.

Львівські Карпати прагнуть повернути Шведа в чемпіонат України, якщо головний тренер "кельтів" Ніл Леннон дозволить хавбеку піти, повідомляє The Scottish Sun.

Швед мав несподіваний варіант продовження кар'єри

За інформацією видання, "леви" хочуть взяти в оренду 22-річного гравця, якому бракує ігрової практики в Шотландії. Також на Шведа претендує Олександрія, але раніше сам гравець заявляв, що готовий розглядати повернення в Україну лише заради Карпат.

Зазначається, що Мар'ян вже готовий розпочати підготовку до наступного сезону у складі Селтіка. Команда Ніла Леннона повинна зібратися на цьому тижні. Очікується, що українець отримає ще один шанс проявити себе у британському клубі.

До слова, сезон-2019/20 шотландської Прем'єр-ліги офіційно завершений. Селтік вдев'яте поспіль став чемпіоном, але Швед не отримав золоту медаль, оскільки не зіграв достатньої кількості матчів. Мар'ян лише тричі з'являвся на полі в офіційних матчах, загалом зігравши 40 хвилин. Однак цього часу вінгеру вистачило, щоб відзначитися забитим м'ячем.

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