Ребров очолить Динамо замість Фенербахче за однієї умови, – турецькі ЗМІ

Сага щодо майбутнього головного тренера угорського Ференцвароша Сергія Реброва набирає обертів. Тепер український фахівець нібито обирає між поверненням до Києва та переїздом до Стамбула.

46-річний тренер вдруге очолить Динамо, якщо київський клуб не потрапить до Ліги чемпіонів, стверджує Sabah.

Ребров дав однозначний коментар щодо зв'язків з Фенербахче

Ребров нібито замінить Олексія Михайличенка в разі невиконання поставленого Ігорем Суркісом завдання. Щоправда, видання не уточнило – йдеться про друге місце в УПЛ і вихід до кваліфікації ЛЧ чи про потрапляння до групового етапу на старті нового сезону. Якщо ж нинішній штаб Динамо впорається, то Ребров очолить Фенербахче. Український фахівець пообіцяв "жовтим канаркам" співпрацю, якщо зірветься варіант із поверненням до України.

Нагадаємо, що наразі Сергій Ребров працює із Ференцварошем. Під його керівництвом будапештський клуб прямує до другого чемпіонства поспіль.

Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду