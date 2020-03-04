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Швед міг помилитись з чемпіонатом, – скаут назвав причини провалу українського таланта в Селтіку

18:15 99 Читать на русском
Швед міг помилитись з чемпіонатом, – скаут назвав причини провалу українського таланта в Селтіку
Мар'ян Швед / фото ФК Селтік

Скаут та представник українських гравців у Словаччині Ярослав Зварич пояснив, чому Мар'ян Швед не зміг заграти в Селтіку.

"Не думаю, що мені коректно давати оцінку, адже я не є його представником. Можу тільки сказати, що про Шведа в Селтіку дізналися від мене.

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Якщо про враження з боку говорити – можливо, гравець помилився з чемпіонатом, можливо, не розрахував сили конкуренції, можливо, йому не вистачає знання мови для адаптації. На мою думку, тут цілий комплекс таких маленьких моментів, які в підсумку роблять загальну картину", – розповів Зварич в коментарі Sportarena.

До слова, у поточному сезоні українець провів за Селтік на поле лише 43 хвилини, забивши при цьому 1 гол.

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Теги
Українці за кордоном Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік
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