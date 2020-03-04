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Швед мог ошибиться с чемпионатом, – скаут назвал причины провала украинского таланта в Селтике

18:15 108 Читати українською
Швед мог ошибиться с чемпионатом, – скаут назвал причины провала украинского таланта в Селтике
Марьян Швед / фото ФК Селтик

Скаут и представитель украинских игроков в Словакии Ярослав Зварыч объяснил, почему Марьян Швед не смог заиграть в Селтике.

"Не думаю, что мне корректно давать оценку, ведь я не являюсь его представителем. Могу только сказать, что о Шведе в Селтике узнали от меня.

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Если о впечатлениях со стороны говорить – возможно, игрок ошибся с чемпионатом, возможно, не рассчитал силы конкуренции, возможно, ему не хватает знания языка для адаптации. По моему мнению, здесь целый комплекс таких маленьких моментов, которые в итоге делают общую картину", – рассказал Зварыч в комментарии Sportarena.

К слову, в текущем сезоне украинец провел за Селтик на поле лишь 43 минуты, забив при этом 1 гол.

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Теги
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