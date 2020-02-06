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Швед вибув із заявки Селтіка на плей-офф Ліги Європи – тренер пояснив суворий вирок для українця

09:22 3810 Читать на русском
Швед вибув із заявки Селтіка на плей-офф Ліги Європи – тренер пояснив суворий вирок для українця
Мар'ян Швед / Daily Record

Головний тренер Селтіка Ніл Леннон розповів, чому форварду Мар'яну Шведу довелося поступитися своїм місцем у заявці команди на Лігу Європи.

"Ми додали трьох нових гравців у заявку, тому потрібно було звільнити місця. Двох ми продали, а третім, найімовірніше, стане Мар'ян Швед.

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Йому важко, у нього виникли певні труднощі з англійською мовою. На тренуваннях він не дотягує до рівня решти команди. Швед – все ще дуже талановитий гравець, але йому потрібно трохи більше часу для адаптації", – пояснив Леннон у коментарі CelticTV.

Слова тренера не розійшлися з ділом – у оновленій заявці "кельтів" на плей-офф Ліги Європи Шведу місця не знайшлося. Чинні чемпіони Шотландії на стадії 1/16 фіналу зустрінуться з кривдником Динамо – данським Копенгагеном.

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Становище Шведа важке не лише в єврокубках. На внутрішній арені гравець збірної України востаннє потрапляв до заявки Селтіка ще 19 жовтня минулого року – 9 тур ШПЛ.

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