Нещодавно з'явилася інформація, що Швед ігнорує матчі Мехелена заради переходу в Шахтар. Щоправда, трансфер опинився під великим питанням, адже клуби не можуть узгодити суму компенсації. За словами головного тренера Мехелена, він наразі не збирається повертати українця в команду.

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"Мар'ян не тренується з нами. Він повернеться лише тоді, коли буде доступний. Поки він демонструє, що не може грати у футбол, у команді мені не потрібен. Я вважаю за краще, щоб він тримався подалі від команди", – цитує тренера Wallfoot.be.

Контракт Мар'яна Шведа з Мехеленом розрахований ще на 2 роки. Перед переходом у бельгійський клуб 25-річний українець не зміг закріпитися в Селтіку. Нещодавно Ігор Йовічевіч заявив, що не виключає переходу вінгера у Шахтар. Тренер "гірників" добре знайомий з можливостями Шведа, адже працював з ним у львівських Карпатах.