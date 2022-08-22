Швед не зіграв у поєдинку з Вестерло, оскільки очікує на трансфер до Шахтаря, повідомив наставник Мехелена Данні Бойс.

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"Мар'ян не хотів грати, тому що він хоче трансферу. Але поки цей перехід не відбувся, і ви бачите, що команда переживає важкі часи через низку травм. Я вважаю, що гравець зобов’язаний грати. Якщо він цього не хоче, то він мені не потрібен. Тоді нехай залишається вдома", – наводить слова Бойса gva.be.

Нагадаємо, що Шахтар вже підсилився своїми колишніми гравцями – Олександром Зубковим та Іваном Петряком, які грають на флангах атаки. Мар'ян вже зіграв у 3 офіційних матчах в цьому сезоні, не відзначившись результативними діями.

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