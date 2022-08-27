Недавно появилась информация о том, что Швед игнорирует матчи Мехелена ради перехода в Шахтер. Правда трансфер оказался под большим вопросом, ведь клубы не могут согласовать сумму компенсации. По словам главного тренера Мехелена, он пока не собирается возвращать украинца в команду.

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"Марьян не тренируется с нами. Он вернется только тогда, когда будет доступен. Пока он демонстрирует, что не может играть в футбол, в команде мне не нужен. Будет лучше, чтобы он держался подальше от команды", – цитирует тренера Wallfoot.be.

Контракт Марьяна Шведа с Мехеленом рассчитан еще на 2 года. Перед переходом в бельгийский клуб 25-летний украинец не смог закрепиться в Селтике. Недавно Игор Йовичевич заявил, что не исключает перехода вингера в Шахтер. Тренер "горняков" хорошо знаком с возможностями Шведа, ведь работал с ним во львовских Карпатах.