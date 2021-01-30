Півзахисник Гекена Далехо Ірандуст як мінімум до літа продовжить виступи у чемпіонаті Швеції.

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22-річний футболіст, інтерес до якого приписували київському Динамо, не зміг пройти медогляд у французькій Тулузі, повідомляє видання RTV Noord. Під час обстеження у Далехо виявили пошкодження стегна і йому знадобиться операція.

Нагадаємо, контракт футболіста з Гекеном чинний до 31 грудня 2021 року. Минулого сезону Ірандуст провів за свою команду 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

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