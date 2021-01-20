Динамо все ще стежить за гравцем збірної Швеції – кияни мають вагому перевагу над конкурентами
Лідер чемпіонату України намагається підсилити склад перед стартом другої частини сезону.
Київське Динамо продовжує вести переговори щодо трансферу півзахисника Гекена та збірної Швеції Далехо Ірандуста.
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За повідомленням видання Sportbladet, кияни готові запропонувати за 22-річного футболіста ту ж суму, яку за нього дає Гронінген – близько 1,4 млн євро. Шведи ніби-то вже прийняли пропозицію нідерландців, однак кияни "вдарили" з іншого флангу.
"Біло-сині" запропонували самому Ірандусту дуже вигідні умови і готові платити йому в два-три рази більше, ніж Гронінген. Йдеться про суму майже у 400 тисяч євро за сезон. Сам футболіст наразі відмовляється коментувати будь-які чутки.
До слова, ще одним клубом, який предметно цікавиться шведом, є французька Тулуза.
Нагадаємо, контракт футболіста з Гекеном чинний до 31 грудня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.
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