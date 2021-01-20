Київське Динамо продовжує вести переговори щодо трансферу півзахисника Гекена та збірної Швеції Далехо Ірандуста.

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За повідомленням видання Sportbladet, кияни готові запропонувати за 22-річного футболіста ту ж суму, яку за нього дає Гронінген – близько 1,4 млн євро. Шведи ніби-то вже прийняли пропозицію нідерландців, однак кияни "вдарили" з іншого флангу.

"Біло-сині" запропонували самому Ірандусту дуже вигідні умови і готові платити йому в два-три рази більше, ніж Гронінген. Йдеться про суму майже у 400 тисяч євро за сезон. Сам футболіст наразі відмовляється коментувати будь-які чутки.

До слова, ще одним клубом, який предметно цікавиться шведом, є французька Тулуза.

Нагадаємо, контракт футболіста з Гекеном чинний до 31 грудня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 мільйони євро.

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