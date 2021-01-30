Полузащитник Гекена Далехо Ирандуст как минимум до лета продолжит выступления в чемпионате Швеции.

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22-летний футболист, интерес к которому приписывали киевскому Динамо, не смог пройти медосмотр во французской Тулузе, сообщает издание RTV Noord. При обследовании у Далехо обнаружили повреждение бедра и ему понадобится операция.

Напомним, контракт футболиста с Гекеном действует до 31 декабря 2021 года. В прошлом сезоне Ирандуст провел за свою команду 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

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