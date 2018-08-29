Швайнштайгер допоміг Баварії розгромити Чикаго Файр у своєму прощальному матчі

Колишній півзахисник Баварії та Чикаго Файр Бастіан Швайнштайгер провів свій прощальний матч.

У прощальному поєдинку Бастіана зійшлись обидві його колишні команди , це Баваріія і Чикаго Файр. Матч відбувався у Мюнхені на Альянц Арені, на якій зібралось більше 75 тисяч вболівальнив, повідомляє офіційний сайт клубу.

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34-річний німець перший тайм провів за американців, після чого знову вдягнув футболку мюнхенців.

Поєдинок завершився розгромною перемогою чинних чемпіонів Німеччини, а Швайнштайгер відзначився забитим м’ячем.

Баварія – Чикаго Файр 4:0

Голи: Гнабрі 4, Вагнер 38, Роббен 63, Швайнштайгер 84

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