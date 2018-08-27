"Картопля" з "канаке": збірну Німеччини сколихнув черговий скандал через ворогуючі клани

Гостре національне питання призвело до провалу збірної Німеччини в Росії.

Поділ на ворогуючі клани за етнічною ознакою

Месут Озіл покинув збірну Німеччини після ЧС-2018 через образи на грунті расизму, однак Манншафт продовжує страждати від міжнаціонального конфлікту. Авторитений Spiegel стверджує, що проблеми Бундестім розпочались задовго до старту чемпіонату світу. Тренерський штаб збірної Німеччини на чолі з Йоахімом Льовом виявився неспроможним об'єднати команду, яка розділилась на два ворогуючі клани.

Перше угрупування склали гравці іноземного походження. Найбільшим авторитетом тут користувались Месут Озіл, Ілкай Гюндоган, Жером Боатенг та Антоніо Рюдігер. По іншому боці барикад заправляли типові німці: Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Мануель Нойєр.

Цікаво, що Самі Хедіра попри свої турецькі корені встав на бік німецької "банди", а Юліан Дракслер намагався балансувати між двома кланами.

Німецькі футболісти дали своїм противникам прізвисько "канаке" – розповсюджена лайка щодо мігрантів. Натомість, корінних представників ФРН у Бундестім охрестили "картоплею" (так турки глузують над німцями).

Обидва клани вели кардинально різний спосіб життя. Якщо німці відзначались спокоєм та виваженістю, то вихідці з інших країн поводились дуже галасливо. Реп, ланцюги, дорогі автомобілі – це те, що завжди не подобалось в іноземцях Мюллеру чи Хуммельсу. Томас, зокрема, привселюдно висміював жестикуляцію клану "канаке" та при першій-ліпшій нагоді пародіював партнерів по команді.

Крім цього, обидва угрупування залишились незадоволеними заявкою Йоахіма Льова на чемпіонат світу. Перший клан по ходу турніру дорікав головному тренеру невикликом Лероя Сане, а другий – залишенням поза складом Сандро Вагнера.

Менеджер збірної Німеччини Олівер Бірхофф майже миттєво відреагував на скандальний матеріал Spiegel, назвавши інцидент у Бундестім гострою соціальною проблемою:

Ми розуміємо, що в майбутньому нам доведеться інтенсивно працювати над цим питанням. Ми зробимо все можливе, щоб знову стати справжньою командою.

Що про це думають німецькі політики

Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус: "Футболісти, які називають один одного таким чином, дають поганий приклад молоді на спортивних майданчиках і вболівальникам на стадіонах. Я сподіваюсь, що Німецький футбольний Союз проведе відповідну роботу та вживе заходів щодо угрупувань в команді. Такі речі – неприпустимі в національній збірній".

Комісар з питань міграції Доріс Шрьодер-Кепф: "Якщо ЗМІ не брешуть, це показує, що існує деяка форма самодеструкції у нашому суспільстві. Менші спільноти мають значно більшем проблем з інтеграцією, ніж нам здавалось. Мені сумно через таку ситуацію, адже національна збірна має стати моделлю даної інтеграції".

Державний секретар у міністерстві внутрішніх справ Стефан Майєр: "Футболістам збірної не обов'язково бути близькими друзями, але такі угруповання, безумовно, не сприяють загальній перемозі".