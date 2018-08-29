Варді та Кехілл завершили кар'єру в збірній Англії

Нападник Джеймі Варді та захисник Гарі Кехілл вирішили припинити виступи за збірну Англії.

Гравці збірної Англії Джеймі Варди і Гарі Кехілл заявили головному тренеру Гарету Саутгейту, що припиняють виступи за команду "трьох левів", повідомляє видання BBC.

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За інформацією видання, обидва гравці хочуть зосередитися на клубній кар'єрі, але готові повернутися у збірну при крайній необхідності.

Нагадаємо, Варді та Кехілл були на ЧС-2018 у складі збірної Англії, з якою покинули турнір за крок до фіналу.

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