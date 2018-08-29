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Варді та Кехілл завершили кар'єру в збірній Англії

28 серпня 17:37 681 Читать на русском
Варді та Кехілл завершили кар'єру в збірній Англії
Джеймі Варді / Фото AFP

Нападник Джеймі Варді та захисник Гарі Кехілл вирішили припинити виступи за збірну Англії.

Гравці збірної Англії Джеймі Варди і Гарі Кехілл заявили головному тренеру Гарету Саутгейту, що припиняють виступи за команду "трьох левів", повідомляє видання BBC.

Варді підписав новий контракт з Лестером

За інформацією видання, обидва гравці хочуть зосередитися на клубній кар'єрі, але готові повернутися у збірну при крайній необхідності.

Нагадаємо, Варді та Кехілл були на ЧС-2018 у складі збірної Англії, з якою покинули турнір за крок до фіналу.

Найгарячіша фанатка збірної Англії – вона до кінця пристрасно вболівала за команду "трьох левів"

Теги
Англія Головне Англія Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Гарі Кехілл Гарі Кехілл Джеймі Варді Джеймі Варді
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