Швайнштайгер помог Баварии розгромить Чикаго Файр в своем прощальном матче

Бывший полузащитник Баварии и Чикаго Файр Бастиан Швайнштайгер провел свой прощальный матч.

В прощальном поединке Бастиана сошлись обе его бывшие команды, это Бавариия и Чикаго Файр. Матч проходил в Мюнхене на Альянц Арене, на которой собралось более 75 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

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34-летний немец первый тайм провел американцев, после чего снова надел футболку мюнхенцев.

Поединок завершился разгромной победой действующих чемпионов Германии, а Швайнштайгер отметился забитым мячом.

Бавария – Чикаго Файр 4:0

Голы: Гнабри 4, Вагнер 38, Роббен 63, Швайнштайгер 84

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