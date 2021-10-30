Шуст назвав топ-3 найкращих голкіперів УПЛ та світу
Воротар Інгульця Богдан Шуст зізнався, грою яких колег по цеху захоплюється.
"На перше місце поставлю Різника через призму якості роботи та ефективності. Діма зараз грає стабільно і тягне на своїх плечах Ворсклу. Це яскраво впадає у вічі за останніми іграм. Пятова та Бущана поставлю на другу сходинку. Два дуже хороші воротарі.
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Андрюха Пятов у такому віці видає добрі матчі. Шкода, що після таких якісних ігор, як з Інтером та за збірну України, Де Дзербі вирішив поставити в основу іншого воротаря. Але це вже тренерський штаб вирішує. Зрозуміло, що тренер не робитиме собі гірше, йому видніше. Трубін – молодий, перспективний воротар, який заслуговує на окрему увагу.
Щодо топ-3 найкращих воротарів світу... У наш час важко назвати трійку найкращих. У кожному чемпіонаті є дуже сильні воротарі. Мені імпонують Нойєр, Аліссон, Едерсон. Та багато воротарів подобаються. Сьогодні змінилися методики та розвиток воротарів. А от в дитинстві моїм кумиром був Петер Шмейхель", – сказав Шуст у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Богдан виступає за Інгулець з липня 2019 року. У поточному сезоні 35-річний кіпер зіграв у чотирьох матчах у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів.