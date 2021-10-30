"На перше місце поставлю Різника через призму якості роботи та ефективності. Діма зараз грає стабільно і тягне на своїх плечах Ворсклу. Це яскраво впадає у вічі за останніми іграм. Пятова та Бущана поставлю на другу сходинку. Два дуже хороші воротарі.

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Андрюха Пятов у такому віці видає добрі матчі. Шкода, що після таких якісних ігор, як з Інтером та за збірну України, Де Дзербі вирішив поставити в основу іншого воротаря. Але це вже тренерський штаб вирішує. Зрозуміло, що тренер не робитиме собі гірше, йому видніше. Трубін – молодий, перспективний воротар, який заслуговує на окрему увагу.

Щодо топ-3 найкращих воротарів світу... У наш час важко назвати трійку найкращих. У кожному чемпіонаті є дуже сильні воротарі. Мені імпонують Нойєр, Аліссон, Едерсон. Та багато воротарів подобаються. Сьогодні змінилися методики та розвиток воротарів. А от в дитинстві моїм кумиром був Петер Шмейхель", – сказав Шуст у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Богдан виступає за Інгулець з липня 2019 року. У поточному сезоні 35-річний кіпер зіграв у чотирьох матчах у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів.

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