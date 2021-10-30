"На первое место поставлю Ризныка через призму качества работы и эффективности. Дима сейчас играет стабильно и тянет на своих плечах Ворсклу. Это ярко бросается в глаза по последним играм. Пятова и Бущана поставлю на вторую строчку. Два очень хороших вратаря.

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Андрюха Пятов в этом возрасте выдает хорошие матчи. Жаль, что после таких качественных игр, как с Интером и сборной Украины, Де Дзерби решил поставить в основу другого вратаря. Но это уже тренерский штаб решает. Понятно, что тренер не будет делать себе хуже, ему виднее. Трубин – молодой, перспективный вратарь, заслуживающий отдельного внимания.

Что касается топ-3 лучших вратарей мира... В наше время трудно назвать тройку лучших. В каждом чемпионате есть очень сильные вратари. Мне импонируют Нойер, Алиссон, Эдерсон. Многие вратари нравятся. Сегодня изменились методики и развитие вратарей. А вот в детстве моим кумиром был Петер Шмейхель", – сказал Шуст в комментарии FanDay.

Напомним, Богдан выступает за Ингулец с июля 2019 года. В текущем сезоне 35-летний кипер сыграл в четырех матчах во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.

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