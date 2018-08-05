Шуст – про помилки Пятова у матчах з Динамо: В майбутньому ці промахи не вплинуть на надійність його гри

Голкіпер Ворскли Богдан Шуст поділився враженнями після перемоги над Львовом у матчі 3-го туру чемпіонату України.

"Наші помилки не дозволили в матчах з Динамо і Олімпіком взяти максимум. Хоча передумови для кращого результату у Ворскли були. Хочеться сподіватися, що ми зробили правильні висновки, оскільки у Львова ми виграли в дуже непростій боротьбі. Однак ця перемога дорого коштує. На позитивних емоціях легше готуватися до наступного матчу. А він нас буде ще складнішим – проти Шахтаря.

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З Динамо в епізоді з пропущеним м'ячем взагалі вийшло якесь непорозуміння. Там я довго приймав рішення з передачею м'яча і Бєсєдін обікрав мене. Можна сказати, що просто подарував гол динамівцям.

У Ворсклі кожен футболіст в порядку. Новачків ми настільки добре приймаємо, що їм не потрібно багато часу на адаптацію. Поки головна проблема, це мовний бар'єр, але найближчим часом ми допоможемо хлопцям в цьому питанні, щоб вони розуміли слова, які потрібні на футбольному полі.

Чи позначився відбитий пенальті на діях Ворскли в матчі зі Львовом? Можливо. Але знаючи, як ми налаштовувались на цей поєдинок, відчувалася, що ми повинні нарешті заробити три очки.

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Щодо помилок Пятова в останніх матчах, то у такій ситуації може опинитися кожен. Знаючи Андрія, його моральну стійкість, впевнений, що в майбутньому ці промахи не вплинуть на надійність гри кіпера", – цитує Шуста Команда №1.