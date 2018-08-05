"Усіх непокоїть його форма перед матчами збірної України". Дві помилки Пятова – фаховий розбір від знаменитого голкіпера

"Футбол 24" підняв питання невпевненої гри голкіпера Шахтаря і збірної України – відповідає його колега Ігор Шуховцев, екс-воротар Маріуполя, Зорі та ряду інших клубів.

– Не люблю я коментувати такі епізоди (Усміхається). Не так давно робив це щодо Бойка, – пригадує Ігор Шуховцев. – На мій погляд, у Києві Пятову бракувало впевненості – такої впевненості, до якої ми звикли у його виконанні. Але така вже голкіперська доля – ми можемо рятувати упродовж 89 хвилин, а на 90-ій припуститися помилки і про це будуть говорити та пам’ятати.

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Пятов дійсно зіграв невпевнено, м'яч від його рук звалився у ворота. Секундна розконцентрація Андрія коштувала Шахтарю перемоги. Це голкіперська помилка – безперечно.

– У матчі за Суперкубок України Пятов припустився ще більш кричущої результативної помилки. Два ляпи за такий короткий часовий проміжок: що відбувається із нашим голкіпером №1?

– У тому попередньому матчі проти Динамо все було навпаки, на мій погляд: там Пятов зіграв аж занадто самовпевнено. Розумію: усіх непокоїть його форма перед матчами збірної України. Попри те, я б не поспішав так гучно підіймати питання "Що відбувається з Андрієм". У нього – величезний досвід. Вірю, що невдовзі обговорюватимуть не його помилки, а надійну гру.

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