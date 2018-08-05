Шуст – об ошибках Пятова в матчах с Динамо: В будущем эти промахи не повлияют на надежность его игры

Голкипер Ворсклы Богдан Шуст поделился впечатлениями после победы над Львовом в матче 3-го тура чемпионата Украины.
"Наши ошибки не позволили в матчах с Динамо и Олимпиком взять максимум. Хотя предпосылки для лучшего результата у Ворсклы были. Хочется надеяться, что мы сделали правильные выводы, поскольку у Львова мы выиграли в очень непростой борьбе. Однако эта победа дорогого стоит. На положительных эмоциях легче готовиться к следующему матчу. А он у нас будет еще сложнее – против Шахтера.
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С Динамо в эпизоде с пропущенным мячом вообще получилось какое-то недоразумение. Там я долго принимал решение с передачей мяча и Беседин обокрал меня. Можно сказать, что просто подарил гол динамовцам.
В Ворскле каждый футболист в порядке. Новичков мы настолько хорошо принимаем, что им не нужно много времени на адаптацию. Пока главная проблема – это языковой барьер, но в ближайшее время мы поможем ребятам в этом вопросе, чтобы они понимали слова, которые нужны на футбольном поле.
Ссказался ли отраженный пенальти на действиях Ворсклы в матче со Львовом? Возможно. Но зная, как мы настраивались на этот поединок, чувствовалась, что мы должны наконец заработать три очка.
Кто в Украине лучший специалист по отражению 11-метровых? В первую очередь, это, конечно, Александр Шовковский, хорош в этом компоненте игры Рустам Худжамов, Юрий Панькив...
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Что касается ошибок Пятова в последних матчах, то в такой ситуации может оказаться каждый. Зная Андрея, его моральную устойчивость, уверен, что в будущем эти промахи не повлияют на надежность игры кипера", – цитирует Шуста Команда №1.