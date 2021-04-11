Нюрнберг розписав гольову нічию з Вюрцбургер Кікерс. Українець Ерік Шуранов записав до свого активу результативну дію.

2 Бундесліга, 28-й тур

Вюрцбургер Кікерс – Нюрнберг – 1:1

Голи: Діц, 79 – Шуранов, 5

Ерік Шуранов розпочав поєдинок зі стартових хвилин. В одній з перших атак Нюрнбергу вдалось вийти вперед, а українець вже на 5 хвилині виправдав сподівання головного тренера.

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Гравець Вюрцбургер Кікерс намагався вибити м'яч подалі зі штрафного, але той неймовірним чином відлетів у воротарський майданчик, де чатував Шуранов. 19-річний форвард випередив оборонця та головою вразив ворота суперника. Для Еріка це другий гол у сезоні за головну команду Нюрнберга. У поєдинку проти Вюрцбургер Кікерс українець відіграв на полі 62 хвилини та був замінений.

У підсумку його команда все ж втратила перемогу, пропустивши наприкінці матчу. Нюрнберг залишився на 13 сходинці другої Бундесліги, Вюрцбургер Кікерс – останній.

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