Нападник Нюрнберга Ерік Шуранов поділився емоціями від матчу 26-го туру другої Бундесліги проти Гройтер Фюрта, в якому став найкращим гравцем зустрічі.

"Я точно не забуду цей день. Багато чого трапилося, це було дуже емоційно. Шкода, що ми врешті не виграли цю зустріч. Ми виступили добре і мали шанс піти з поля як заслужений переможець", – наводить слова Шуранова твіттер Нюрнберга.

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Нагадаємо, українець став найкращим гравцем зустрічі, відзначившись голом у ворота Гройтер Фюрт. Додамо, що це був перший вихід Еріка у стартовому складі свого клубу.

Загалом, Шуранов провів 6 матчів у складі дорослої команди Нюрнберга, відзначившись 1 забитим м'ячем. За молодіжні команди в поточному сезоні українець у 7 зустрічах забив аж 10 голів.

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