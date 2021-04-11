2 Бундеслига, 28-й тур

Вюрцбургер Кикерс – Нюрнберг – 1:1

Голы: Диц, 79 – Шуранов, 5

Эрик Шуранов начал поединок со стартовых минут. В одной из первых атак Нюрнбергу удалось выйти вперед, а украинец уже на 5 минуте оправдал надежды главного тренера.

"Не забуду этот день": Шуранов прокомментировал первый гол в составе Нюрнберга

Игрок Вюрцбургер Кикерс пытался выбить мяч подальше из штрафного, но тот невероятным образом улетел во вратарскую, где караулил Шуранов. 19-летний форвард опередил защитника и головой поразил ворота соперника. Для Эрика это второй гол в сезоне за главную команду Нюрнберга. В поединке против Вюрцбургер Кикерс украинец сыграл на поле 62 минуты и был заменен.

В итоге его команда все же упустила победу, пропустив в концовке поединка. Нюрнберг остался на 13 строчке второй Бундеслиги, Вюрцбургер Кикерс – последний.

Шуранов дебютним голом підкорив німецькі ЗМІ та соцмережі – команда тижня, шикарні оцінки та "золота статуя"