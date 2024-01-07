"Я ищу новый клуб. Но пока что предложений нет. Я сам удивлен, что их нет. Достаточно хорошо сезон провел, и прошлый и этот.

Экс-защитник Динамо, восставший против уменьшения зарплат в Минае, вернулся в клуб

Возможно, люди сейчас смотрят на возраст, а не на качество игры. Поэтому так. Пока что имеем то, что имеем.

Буду ли рассматривать предложения от клубов Первой лиги? Буду. Буду смотреть, что предлагают. Агент ищет мне клуб. И из-за рубежа предложений пока нет. Не знаю, возможно, тоже имеет значение фактор возраста.

Хотя для футболиста первый фактор – это здоровье. Второй – это желание. Если у тебя уже нет мотивации играть, то зачем играть в таком возрасте? Займись уже чем-то другим. И третий фактор – это наличие клуба. Вот я, например, имею желание, имею возможности, но не имею где играть. Смотрят на паспорт: уже 37, он старый, он ничего не может. Но чемпионат показывает, кто и что может. Видно, кто играет стабильно, а кто ошибается.

У меня есть желание отыграть еще два-три сезона. Но ведь вопрос, где играть? За какие деньги? Какие задачи команда ставит? Рассматривал бы я приглашение от амбициозного клуба из Второй лиги? Конечно, рассматривал бы", – сказал Бандура в комментарии Українському футболу.

Напомним, последним клубом Александра был Минай, за который он выступал с февраля 2022-го и который покинул перед новым годом из-за уменьшения зарплаты. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро. В свое время Бандура несколько раз вызывался в лагерь сборной Украины, но так и не дебютировал за национальную команду.

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