Культовий український кіпер Ігор Шуховцев пригадав, як завершилася його робота у тренерському штабі Маріуполя під керівицтвом Остапа Маркевича.

– Ми півтора року працювали разом. У Туреччині на зборах стався конфлікт. Все розумію – є субординація, є головний тренер, але там уже перейшло на особисте. Я, як завжди, кажу, що якийсь авторитет життєвий, футбольний досвід я заробляю не для того, щоб його забруднити. Грубо кажучи, у нас на особистому підґрунті стався конфлікт.

Я розвернувся, поїхав, 19 лютого приїхав до Маріуполя. Зайшов до віце-президента Саніна, сказав, що претензій немає. Сів у машину та приїхав 20-го додому, до Одеси. 24-го почалося це горе в нас.

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– За цей час ви помирилися з Остапом?

– Ні. У кожного своє життя. Вони зараз із Мироном Богдановичем у Карпатах працюють – дай Бог їм розвитку, успіху. Я така людина, що не буду комусь бажати...

– Я так розумію, у вас якась побутова історія трапилася? Чи це на якомусь тренерському підґрунті?

– На тренерському, так. Я просто не дуже хочу вдаватися до подробиць.

– Але такого немає, що ви йому бажаєте зла, він вам?

– Ні-ні, Боже борони.

– Якби ви зустрілися, то...

– Я б привітався з ним. Обійматися точно не поліз би, але руку подав би, та й все. Просто повага є, а я не люблю, коли цю повагу затоптують ногами. Сенс? Іди своєю дорогою – я своєю, – заявив Шуховцев в інтерв'ю Брутальному футболу.

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