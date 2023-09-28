Культовый украинский кипер Игорь Шуховцев вспомнил, как завершилась его работа в тренерском штабе Мариуполя под руководством Остапа Маркевича.

– Мы полтора года работали вместе. В Турции на сборах произошел конфликт. Все понимаю – есть субординация, главный тренер, но там уже перешло на личное. Я, как обычно, говорю, что какой-то авторитет жизненный, футбольный опыт я зарабатываю не для того, чтобы его испачкать. Грубо говоря, у нас на личной почве произошел конфликт.

Я развернулся, уехал, 19 февраля приехал в Мариуполь. Зашел к вице-президенту Санину, сказал, что претензий нет. Сел в машину и приехал 20-го домой, в Одессу. 24-го началось это горе у нас.

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– За это время вы помирились с Остапом?

– Нет. У каждого своя жизнь. Они сейчас с Мироном Богдановичем в Карпатах работают – дай Бог им развития, успеха. Я такой человек, что не буду кому-то желать...

– Я так понимаю, у вас какая-то бытовая история случилась? Или это на какой-то тренерской почве?

– На тренерской, да. Я просто не очень хочу вникать в подробности.

– Но такого нет, что вы ему хотите зла, он вам?

– Нет-нет, Боже упаси.

– Если бы вы встретились, то...

– Я бы поздоровался с ним. Обниматься точно не полез бы, но руку подал бы, и все. Просто уважение есть, а я не люблю, когда это уважение затаптывают ногами. Смысл? Иди своей дорогой – я своей, – заявил Шуховцев в интервью Брутальному футболу.

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