"Розчарували мене два рекордсмени премії "Золотий м'яч" – Мессі та Роналду. Я не розумію, чому вони мовчать.

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Вони не розуміють, що в нас відбувається? Інший приклад Бекхем, який публічно підтримує Україну, надав свій Instagram на один день у користування українській жінці-лікареві з Харкова, щоби весь світ побачив жахи війни", – сказав Шуфрич у коментарі FanDay.

До слова, Кріштіану лише одного разу згадав про війну в Україні – 26 лютого у своєму Instagram він обмежився фразою "Молюся за мир".

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