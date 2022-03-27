Шуфрич раскритиковал Месси и Роналду за преступное молчание по поводу войны в Украине, поставив в пример Бекхэма
Экс-вице-президент Говерлы Александр Шуфрич удивлен поведением двух лучших игроков мира.
"Разочаровали меня два рекордсмена премии "Золотой мяч" – Месси и Роналду. Я не понимаю, почему они молчат.
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Они не понимают, что происходит? Другой пример Бэкхем, который публично поддерживает Украину, дал свой инстаграм на один день в пользование украинской женщине-врачу из Харькова, чтобы весь мир увидел ужасы войны", – сказал Шуфрич в комментарии FanDay.
К слову, Криштиану лишь однажды упомянул о войне в Украине – 26 февраля в своем Instagram он ограничился фразой "Молюсь за мир".
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