"Разочаровали меня два рекордсмена премии "Золотой мяч" – Месси и Роналду. Я не понимаю, почему они молчат.

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Они не понимают, что происходит? Другой пример Бэкхем, который публично поддерживает Украину, дал свой инстаграм на один день в пользование украинской женщине-врачу из Харькова, чтобы весь мир увидел ужасы войны", – сказал Шуфрич в комментарии FanDay.

К слову, Криштиану лишь однажды упомянул о войне в Украине – 26 февраля в своем Instagram он ограничился фразой "Молюсь за мир".

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