Про це повідомляє Kicker. На цій нещодавно створеній посаді 41-річний Какау представлятиме Штутгарт на різноманітних заходах.

Штутгарт підписав Лама, Хедіру та легенду клубу

"Ми хочемо знову стати ближчими до легенд нашого клубу. Подяка до великих у минулому гравців складає ідентичність Штутгарта. У нашого клубу великі традиції. Рішення про запрошення клубних легенд до нинішньої структури клубу – важлива частина іміджу нашого бренду", – заявив директор з маркетингу Штутгарта Рувен Каспер.

З 2003 по 2014 рік Какау зіграв за Штутгарт у Бундеслізі 263 матчі, в яких забив 80 голів та оформив 35 гольових передач.

Раніше посади радників генерального директора Штутгарта здобули такі клубні легенди як Філіп Лам, Самі Хедіра та Крістіан Гентнер.

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