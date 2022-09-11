Шваби намагаються покращити управління з допомогою своїх колишніх гравців.

Штутгарт підготував грандіозний потрійний камбек. У клуб повертаються Філіп Лам, Самі Хедіра та Крістіан Гентнер, повідомляє офіційний сайт.

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Чемпіони світу отримали посади радників генерального директора – Лам і Хедіра своїм досвідом допомагатимуть Александеру Верлє. Їхні контракти набувають чинності вже зараз.

Гентнер достроково завершує ігрову кар'єру (мав контракт з Люцерном до літа 2023-го) і з першого січня стане керівником першої команди, тобто проміжною ланкою між футболістами та керівництвом.

Всі три новачки колись грали за Штутгарт. Лам їздив в оренду у 2003-05 роках, перш ніж закріпився у Баварії. Хедіра та Гентнер взагалі є вихованцями клубу та вигравали зі швабами Бундеслігу-2006/07.

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