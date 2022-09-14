Об этом информирует Kicker. На этой недавно созданной должности 41-летний Какау будет представлять Штутгарт на различных мероприятиях.

Штутгарт подписал Лама, Хедиру и легенду клуба

"Мы хотим снова стать ближе к легендам нашего клуба. Благодарность по отношению к великим в прошлом игрокам составляет идентичность Штутгарта. У нашего клуба большие традиции. Решение о приглашении клубных легенд в нынешнюю структуру клуба - важная часть имиджа нашего бренда", - заявил директор по маркетингу Штутгарта Рувен Каспер.

С 2003 по 2014 год Какау сыграл за Штутгарт в Бундеслиге 263 матча, в которых забил 80 голов и оформил 35 голевых передач.

Ранее должности советников генерального директора Штутгарта получили такие клубные легенды как Филипп Лам, Сами Хедира и Кристиан Гентнер.

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