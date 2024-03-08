Штутгарт впевнено розпочав домашку з Уніоном, відкривши рахунок в середині першого тайму. Героєм став Гірассі, який на 19-й хвилині прийняв розрізний пас від Каразора й реалізував вихід віч-на-віч – потягнути точний удар під дальню стійку було нереально. 1:0! Сергу забив свій 21-й гол за клуб у сезоні.

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Берлінці так і не відігрались, а на 65-й хвилині вони ще й пропустили вдруге. Фюріх прийняв м'яч на лівому краю штрафного й завдав ефектного обвідного удару з-під Юрановіча – 2:0! На на 69-й хвилині Уніон залишився у меншості внаслідок фолу Шафера проти Вагномана (прямою ногою угорець зачепив коліно суперника).

Після цього питання щодо переможця відпали самі собою. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Штутгарта з рахунком 2:0. Шваби набрали 53 очки, впритул наблизившись до Баварії (у "рекордмайстера" на 1 заліковий бал більше, але свій матч вони ще не зіграли). Що найбільш важливо, відрив від п'ятої позиції досягнув 10 пунктів.

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