Штутгарт уверенно начал домашку с Унионом, открыв счет в середине первого тайма. Героем стал Гирасси, который на 19-й минуте принял разрезной пас от Каразора и реализовал выход один на один – потянуть точный удар под дальнюю штангу было нереально. 1:0! Серху забил свой 21-й гол за клуб в сезоне.

Клубный ЧМ-2025: определился 20-й участник турнира

Берлинцы так и не отыгрались, а на 65-й минуте они еще и пропустили второй раз. Фюрих принял мяч на левом краю штрафной и нанес эффектный обводящий удар из-под Юрановича – 2:0! На 69-й минуте Унион остался в меньшинстве в результате фола Шафера против Вагномана (прямой ногой венгр задел колено соперника).

После этого вопросы относительно победителя отпали сами собой. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Штутгарта со счетом 2:0. Швабы набрали 53 очка, вплотную приблизившись к Баварии (у "рекордмайстера" на 1 зачетный балл больше, но свой матч они еще не сыграли). Что наиболее важно, отрыв от пятой позиции достиг 10 пунктов.

"Какое подкуривание?! Я сейчас полицию вызову!": Лобода – об украинцах в Германии, кофе с Коломойским и футболку Цыганкова