Алєксандер Нюбель проведе наступний сезон в оренді у складі Штутгарта.

Баварія здала свого воротаря Алєксандера Нюбеля в оренду до Штутгарта. Про це повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу.

"Який сенс?": Нюбель відмовляється повертатися до Баварії

Повідомляється, що термін угоди зі швабами розрахований на 1 сезон. Згідно з журналістом Bild Феліксом Арнольдом, Штутгарт заплатив Баварії за цю оренду 800 тисяч євро – клуб не має права викупити контракт воротаря.

У Штутгарті Нюбель гратиме у футболці із 33-м номером. Попередній воротар швабів Флоріан Мюллєр покинув команду та підписав контракт із Фрайбургом. Тому Нюбель буде у стані "червоно-білих" основним.

Нагадаємо, протягом минулого сезону Нюбель відмовився повертатися з оренди в Монако, хоча Баварії екстрено потрібен був новий кіпер через травму Мануеля Нойєра. Мюнхенці були змушені підписати контракт із Яном Зоммером.

Фіорентина відповіла Пушкашу відмовою – він зіграв за аматорів і не зміг пробити 17-річного воротаря