Бавария сдала своего вратаря Александера Нюбеля в аренду в Штутгарт. Об этом информирует официальный сайт мюнхенского клуба.

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Сообщается, что срок соглашения со швабами рассчитан на 1 сезон. Согласно журналисту Bild Феликсу Арнольду, Штутгарт заплатил Баварии за эту аренду 800 тысяч евро – у клуба нет права выкупить контракт вратаря.

В Штутгарте Нюбель будет играть в футболке с 33-м номером. Предыдущий вратарь швабов Флориан Мюллер покинул команду и подписал контракт с Фрайбургом. Поэтому Нюбель будет в стане "красно-белых" основным.

Напомним, в течение прошлого сезона Нюбель отказался возвращаться из аренды в Монако, хотя Баварии экстренно нужен был новый кипер из-за травмы Мануэля Нойера. Мюнхенцы были вынуждены подписать контракт с Яном Зоммером.

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