Головний тренер харківської команди Валерій Кривенцов після фіаско з киянами (0:2) закликав підопічних задуматись над своїм майбутнім.

"Динамо перемогло заслужено. Наш план на гру не вдалося втілити. Кияни у всіх моментах були сильнішими та заслужено перемогли.

Металіст 1925 – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Не дарма це чемпіони нашої країни. Ну а ми штовхалися, наскільки було сил. Але потім неуважно спрацювали при першому взятті воріт, і при другому. У киян було багато можливостей забити.

Кияни об'єктивно сильніші за нас. І нам потрібно всім добряче задуматися – а що далі?", – цитує Кривенцова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поразка від Динамо стала для Металіста 1925 четвертою поспіль в сезоні і відкинула їх на 11 сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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