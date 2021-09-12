Главный тренер харьковской команды Валерий Кривенцов после фиаско с киевлянами (0:2) призвал подопечных задуматься над своим будущим.

"Динамо победило заслуженно. Наш план на игру не удалось воплотить. Киевляне во всех моментах были сильнее и заслуженно победили.

Металлист 1925 – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Не зря это чемпионы нашей страны. Ну а мы толкались, насколько было сил. Но потом невнимательно сработали при первом взятии ворот, и при втором. У киевлян было много возможностей забить.

Киевляне объективно сильнее нас. И нам нужно всем хорошенько задуматься – а что дальше?", – цитирует Кривенцова официальный сайт Динамо.

Напомним, поражение от Динамо стало для Металлиста 1925 четвертым подряд в сезоне и отбросило их на 11 строчку турнирной таблицы УПЛ.

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