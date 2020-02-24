Шторм пошкодив фасад стадіону Чорноморець

Силу потужного циклону "Юлія", який сформувався над Німеччиною, довелося відчути і жителям України.

Найбільше дісталося Одесі, де шквальний вітер валив дерева та зривав дахи із будівель. Постраждав також футбольний стадіон Чорноморець, на якому виступає однойменна команда.

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Ураган знищив обшивку однієї з колон, розташованих біля центрального входу на арену. Про інші пошкодження наразі інформації немає.

Додамо, що стадіон був відкритий в 1936 році, остання реконструкція була проведена в 2011. З 2014 року на цій арені незмінно проводяться матчі за Суперкубок України. Чорноморець, який проводить тут домашні матчі, нині виступає у Першій лізі і посідає 10-е місце.

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