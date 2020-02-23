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Ярославський: Я вдячний Шахтарю за те, що він грає на стадіоні Металіст

22:05 988 Читать на русском
Ярославський: Я вдячний Шахтарю за те, що він грає на стадіоні Металіст
Олександр Ярославський / фото з відкритих джерел

Колишній президент Металіста Олександр Ярославський висловив вдячність донецькому Шахтарю, який проводить свої матчі у Харкові.

"Я по-своєму вдячний Шахтарю за те, що він грає на стадіоні Металіст. Зберігається інфраструктура, поле. Я вклав у це поле 4 мільйони євро тоді. Таке поле є тільки на Вемблі в Лондоні. Без команди стадіон би вже помер.

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Металіст грав з Бенфікою, раз виграв, раз програв. Пам'ятаю навіть, що Рикун забивав. Коли стільки витрачаєш, пам'ять відмінна", – сказав Ярославський в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар проводить свої домашні матчі в Харкові з лютого 2017 року. Раніше "гірники" виступали на стадіоні Арена Львів.

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Олександр Ярославський Металіст Шахтар Шахтар Металіст Металіст
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