Шторм повредил фасад стадиона Черноморец

Силу мощного циклона "Юлия", который сформировался над Германией, довелось ощутить и жителям Украины.

Больше всего досталось Одессе, где шквальный ветер валил деревья и срывал крыши со зданий. Пострадал также футбольный стадион Черноморец, на котором выступает одноименная команда.

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Ураган уничтожил обшивку одной из колонн, расположенных возле центрального входа на арену. О других повреждениях пока информации нет.

Добавим, что стадион был открыт в 1936 году, последняя реконструкция была проведена в 2011. С 2014 года на этой арене неизменно проводятся матчи за Суперкубок Украины. Черноморец, который проводит здесь домашние матчи, ныне выступает в Первой лиге и занимает десятое место.

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