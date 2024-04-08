"К сожалению, сегодня нам не удалось порадовать наших болельщиков. Игра удавалась в первом тайме. Забили один мяч, могли забивать больше, но пропустили. Во втором тайме пытались все изменить, но не удалось. Хотя моменты для этого были. Досадная ничья, двигаемся дальше.

Ярмоленко назвал свой самый памятный матч за Динамо – Шовковский стал героем

Перед командой всегда стоит задача – чемпионство. Мы всегда боремся в каждой игре исключительно на победу.

Чего сегодня не хватило для победы? Не хватило реализации как в обороне, так и в атаке. В атаке не реализовали и не забили, в обороне – допустили ошибки. Но ошибки допустили так же и в атаке, когда должны были хладнокровнее распорядиться мячами и доводить счет до более комфортного для нас.

Почему в воротах вышел Нещерет, а не Бущан? У нас ротация, выпустили сегодня Нещерета. Он заслуживал, чтобы сегодня выйти в стартовом составе", – цитирует Шовковского официальный сайт "бело-синих".

Напомним, ничья с ЛНЗ оставила Динамо на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ – от Шахтера киевляне отстают теперь на 4 пункта.

Динамо расписало сенсационную ничью с ЛНЗ – ляп Нещерета может стоить шансов на чемпионство