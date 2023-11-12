"Останнім часом нам непросто набирати очки. За цей час ми намагалися вивести хлопців на потрібний емоційний рівень. Дати їм новий сплеск бажання грати у футбол та грати в нього так, як ми хочемо.

Динамо переграло Кривбас у скандальному матчі УПЛ – Шовковський яскраво дебютує, дивне вилучення капітана, шоу Ваната

Сьогодні у нас були помилки, десь пощастило. Я чудово знаю Юрія Миколайовича. Знаю, в який футбол грають його команди, наскільки агресивно вони це роблять. Кривбас перебував на першому місці і, думаю, і далі показуватиме потужну гру. Сьогодні ми навіть у думках не могли припустити, що можемо програти супернику в бажанні, мотивації та самовіддачі. У таких компонентах, які зрівнюють команди у сучасному футболі. А далі зіграли свою роль наші тактичні напрацювання.

Наскільки я розумію, ми маємо органи, які за це відповідають (за суддівство – прим.). Епізод був цікавим щодо його трактування. З нашої точки зору – це червона картка. З погляду Кривбаса, можливо, жовта. Я думаю, що жовтої картки Ваната не було, коли він послизнувся. А в ідентичному епізоді, коли Тимчик був попереду захисника, то жовтої картки не дали. Судді трактують моменти по-своєму. У випадку з Ванатом, то він був попереду і мав перевагу. Тим більше є система VAR, яка могла б підказати, що там достатньо жовтої картки", – сказав Шовковський в ефірі YouTube-каналу Кривбаса.