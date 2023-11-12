"В последнее время нам непросто набирать очки. За это время мы пытались вывести ребят на нужный эмоциональный уровень. Дать им новый всплеск желания играть в футбол и играть в него так, как мы хотим.

Динамо обыграло Кривбасс в скандальном матче УПЛ – Шовковский ярко дебютирует, странное изъятие капитана, шоу Ваната

Сегодня у нас были ошибки, где-то повезло. Я отлично знаю Юрия Николаевича. Знаю, в какой футбол играют его команды, насколько агрессивно они это делают. Кривбасс находился на первом месте и, думаю, и дальше будет показывать мощную игру. Сегодня мы даже мысленно не могли предположить, что можем проиграть сопернику в желании, мотивации и самоотдаче. В таких компонентах, которые сравнивают команды в современном футболе. А дальше сыграли свою роль наши тактические наработки.

Насколько я понимаю, у нас есть органы, которые за это отвечают (за судейство – прим.). Эпизод был интересен по его трактовке. С нашей точки зрения – это красная карточка. С точки зрения Кривбасса, возможно, желтая. Я думаю, что желтой карточки Ваната не было, когда он поскользнулся. А в идентичном эпизоде, когда Тимчик был впереди защитника, то желтой карточки не дали. Судьи трактуют моменты по-своему. В случае с Ванатом, то он был впереди и имел преимущество. Тем более есть система VAR, которая могла бы подсказать, что там достаточно желтой карточки", – сказал Шовковский в эфире YouTube-канала Кривбасса.