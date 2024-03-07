– Неприємно втрачати очки на останніх секундах матчу. Сьогодні у наших гравців я побачив не таке бажання, на яке очікував. На жаль, ми не довели цю гру до перемоги, хоча і випустили наприкінці зустрічі захисників, адже розуміли, що суперник організує навалу на наші ворота, буде навантажувати нашу оборону. Мали спокійніше завершувати цю гру, але вже як є.

Верес – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу з драмою VAR

– Прокоментуйте заміни. Чи згодні, що не вгадали, випустивши Беніто?

– Перемагає, програє та грає унічию вся команда, тому по особистостях нічого не буду казати. Сьогодні у нас була невелика лава запасних, і у середині поля небагато чого можна було змінити. Дискваліфікований Бражко, відновлюється Ярмоленко, не міг грати Буяльський, вибули Царенко та Супряга. Тому ми були обмежені у виборі. Але футболісти, які грали сьогодні, перебувають у команді, у нас є своє обличчя. Ми маємо грати впевненіше. На початку другого тайму ми м’яч контролювали, потім чомусь подарували ініціативу супернику і дали можливість Вересу почувати себе більш розкуто. Повертаючись до замін, скажу, що хтось може вийти вдало, хтось – невдало. На жаль, на останніх хвилинах трапилося те, що трапилося.

– Чи переглядали ви момент з призначенням пенальті? Чи справедливим він був, на ваш погляд?

– Ні, не дивився, бо ще не було часу, тому не можу коментувати той епізод.

– Динамо забило першим, такою була настанова на гру? Чи планували потім тримати центр, фланги та діяти на контратаках?

– Думаю, немає жодного тренера, який би давав настанову пропустити першими. Ми все розуміли й казали гравцям. Але, хочу відверто сказати, що сьогодні ми не були схожими самі на себе, тому результат закономірний, – цитує Шовковського прес-служба Динамо.

Динамо втратило перемогу над Вересом, пропустивши з пенальті на 90+9 – Шовковський завершив тріумфальну серію в УПЛ