– Неприятно терять очки на последних секундах матча. Сегодня у наших игроков я увидел не такое желание, которое ожидал. К сожалению, мы не довели эту игру до победы, хотя и выпустили в конце встречи защитников, ведь понимали, что соперник организует навал на наши ворота, будет нагружать нашу оборону. Должны были спокойнее завершать эту игру, но уже как есть.

Верес – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча с драмой VAR

– Прокомментируйте замены. Согласны, что не угадали, выпустив Бенито?

– Побеждает, проигрывает и играет вничью вся команда, поэтому по личностям ничего не буду говорить. Сегодня у нас была небольшая скамейка запасных, и в середине поля немного чего можно было изменить. Дисквалифицирован Бражко, восстанавливается Ярмоленко, не мог играть Буяльский, выбыли Царенко и Супряга. Поэтому мы были ограничены в выборе. Но футболисты, которые играли сегодня, находятся в команде, у нас есть свое лицо. Мы должны играть увереннее. В начале второго тайма мы мяч контролировали, потом почему-то подарили инициативу сопернику и дали возможность Вересу чувствовать себя более раскованно. Возвращаясь к заменам, скажу, что кто-то может выйти удачно, кто-то – неудачно. К сожалению, на последних минутах случилось то, что случилось.

– Пересматривали ли вы момент с назначением пенальти? Справедливым ли он был, на ваш взгляд?

– Нет, не смотрел, потому что еще не было времени, поэтому не могу комментировать тот эпизод.

– Динамо забило первым, такой была установка на игру? Планировали потом держать центр, фланги и действовать на контратаках?

– Думаю, нет ни одного тренера, который бы давал установку пропустить первыми. Мы все понимали и говорили игрокам. Но, хочу откровенно сказать, что сегодня мы не были похожими сами на себя, поэтому результат закономерен, – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

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