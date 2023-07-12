Андрій Пятов за 16 років у Шахтарі показав непогане вміння протистояти ударам з "позначки".

Донецький клуб опублікував відео усіх успішних пенальтійних дуелей легенди.

Пятов пояснив рішення завершити кар'єру та стати тренером у Шахтарі

Загалом у Шахтарі Пятов парирував 12 з 51 одинадцятиметрового. Воротар "гірників" засмучував таких майстрів, як Євген Селезньов, Олександр Рикун і Серхіо Агуеро. Щоправда, декому відразу вдавалося добити м'яч у сітку. Зате Ваут Вегхорст полегшив завдання, запустивши м'яч в небеса.

Нагадаємо, Пятов оголосив про завершення кар'єри у 39 років та відразу взявся за роботу тренера воротарів у Шахтарі.

️ Андрій Пятов ️



Усі відбиті голкіпером пенальті у складі «Шахтаря»



Який сейв запам’ятався вам найбільше? #Shakhtar #Легенда #Україна pic.twitter.com/ZDphZD1Pm2 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2023

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