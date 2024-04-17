– Наскільки вам сподобався зміст сьогоднішнього матчу?

– Ми провели два зовсім різних тайми. Якщо в першому забили 2 м'ячі, мали ще багато можливостей, то в другому якось зіграли не зовсім впевнено. Я не задоволений другим таймом. Ми виграли 3:1, це добре, йдемо далі, але будемо робити аналіз цієї гри та аналіз дій наших гравців.

Результативне повернення Буяльського і автогол Нємчанінова у відеоогляді матчу Минай – Динамо – 1:3

– Пропущений гол з опорної зони. Як пояснити ці помилки?

– Помилок припускаються усі. Чудове виконання було, але ми мали, скажімо так, бути присутніми на полі в тих зонах, звідки забивали гол.

– Сьогодні перший матч у старті після травми зіграв Буяльський. Як його кондиції оцінюєте?

– Безумовно, у стартовий склад внесла певні корективи ситуація, пов'язана з перенесенням матчу. Гравці, які були у стартовому складі у грудні, мали виходити у старті сьогодні, або ми не могли включати їх у заявку взагалі. Тому й були такі перестановки. Ми планували заміни ті, які зробили, але я сподівався на впевненішу кінцівку, – сказав Шовковський у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, перемога скоротила відставання Динамо від Шахтаря до 1 очка, однак у "гірників" залишається матч в запасі.

Динамо перемогло Минай у непростому дограванні – кияни наблизились до Шахтаря на мінімальну відстань