Шовковський розкритикував гравців Динамо попри перемогу над Минаєм
Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволений діями своїх підопічних у перенесеному матчі 16-го туру УПЛ з Минаєм (3:1).
– Наскільки вам сподобався зміст сьогоднішнього матчу?
– Ми провели два зовсім різних тайми. Якщо в першому забили 2 м'ячі, мали ще багато можливостей, то в другому якось зіграли не зовсім впевнено. Я не задоволений другим таймом. Ми виграли 3:1, це добре, йдемо далі, але будемо робити аналіз цієї гри та аналіз дій наших гравців.
Результативне повернення Буяльського і автогол Нємчанінова у відеоогляді матчу Минай – Динамо – 1:3
– Пропущений гол з опорної зони. Як пояснити ці помилки?
– Помилок припускаються усі. Чудове виконання було, але ми мали, скажімо так, бути присутніми на полі в тих зонах, звідки забивали гол.
– Сьогодні перший матч у старті після травми зіграв Буяльський. Як його кондиції оцінюєте?
– Безумовно, у стартовий склад внесла певні корективи ситуація, пов'язана з перенесенням матчу. Гравці, які були у стартовому складі у грудні, мали виходити у старті сьогодні, або ми не могли включати їх у заявку взагалі. Тому й були такі перестановки. Ми планували заміни ті, які зробили, але я сподівався на впевненішу кінцівку, – сказав Шовковський у коментарі УПЛ ТБ.
Нагадаємо, перемога скоротила відставання Динамо від Шахтаря до 1 очка, однак у "гірників" залишається матч в запасі.
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