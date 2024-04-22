"Вітаю вболівальників Динамо з перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити чемпіонат. Ми здобули важливі три очки. Рухаємось далі, для нас нічого не закінчено. Ми налаштовуємось на кожну гру як на фінальну.

Динамо – Полісся – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я завжди прагну, аби гравці за максимумом виконували наші домовленості, аби вони тактично правильно перебудовувались, технічно правильно виконували дії. Це такий процес, який просто не може бути абсолютно досконалим. Завжди є моменти, які можна покращувати. Але сьогодні нам дуже багато що вдавалося, і я дякую хлопцям за їх ставлення, мотивацію, дисципліну, яку вони протягом усієї гри демонстрували.

Це приємні моменти, після яких ти отримуєш задоволення від тієї роботи, яку виконуєш. Тому я подякував гравцям за цю гру. Завтра вони отримали вихідний день. Але в нас дуже насичений графік, тому ті, хто не брали участі в грі або вийшли на заміну, зараз, після гри, роблять невелику бігову роботу. Післязавтра команда збирається на базі, ми будемо готуватися до наступного матчу.

Попередня гра з Поліссям? Те, що відбулося в минулому, те, що минуло, нас не цікавить. Ми розглядаємо кожного суперника з погляду їхніх тактичних дій, взаємодій, переміщення, організації гри в обороні та атаці, виконання стандартних моментів. За цими показниками ми готуємось до кожного суперника окремо. А те, що було – це вже історія, вона залишиться з нами, хочемо ми цього чи ні. Але ми не можемо дивитися в минуле і хвилюватися з приводу тих подій, які вже відбулися. Ми прагнемо дивитися вперед, не стоячи спиною до свого майбутнього.

Стан Бражка? Як я казав раніше, він захворів. На сьогодні він навіть ще не приступив до тренувань. Але його стан більш-менш стабілізувався, тож я сподіваюсь, що з вівторка він вже почне готуватися. Щоправда, поки не знаю у якому режимі – індивідуальному чи з командою. Буде видно, забігати вперед поки немає сенсу", – наводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

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